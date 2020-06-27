Kısıtlama bitti, Çeşme Otoyolu'nda yoğunluk başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erdi.

Kısıtlama bitti, Çeşme Otoyolu'nda yoğunluk başladı
27.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:28
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle beraber İzmir'de caddeler ve sokaklar kalabalıklaşırken, özellikle Çeşme Otoyolu'nda araç yoğunluğu gözlendi.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarı ile sona erdi. İzmir'de de kısıtlamanın sona ermesiyle beraber cadde, sokak ve meydanlar kalabalıklaşmaya başladı. Gündoğdu Meydanı ve Kordon'a gelen vatandaşlar, kısıtlamanın ardından deniz kenarında balık tutarak vakit geçirdi. Özellikle hafta sonu için Çeşme'yi tercih eden vatandaşlar ise otoyol girişinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Kısıtlamada 56 bin 948 lira ceza kesildi

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, kentin her noktasında görev aldı. Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda 23 kişiye idari işlem yapıldığı öğrenilirken, toplam 56 bin 948 lira para cezası uygulandığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, TEM Otoyolu, İzmir, Çeşme, Güncel, Haber

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