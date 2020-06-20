KISITLAMA BİTTİ, MENEKŞE PLAJI'NDA DENİZE GİRENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

LGS sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

20.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:32
LGS sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Güneşli havayı fırsat bilenler Menekşe Plajı'nda denize girdi. Menekşe Plajı'ndakiler havadan görüntülendi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşların tercih ettikleri yerlerden biri de Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı oldu. Kimisi ailesiyle kimisi de arkadaşlarıyla plaja gelenler güneşli havada denizin keyfini çıkardı. Kısıtlama sonrası denizde yüzenler havadan görüntülendi. KISITLAMA BİTTİ, MENEKŞE PLAJI’NDA DENİZE GİRENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Güneşli, LGS, Güncel, Haber

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