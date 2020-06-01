Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldı

Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 0-18 yaş grubundaki sokak kısıtlamasına rağmen parkta oyun oynarken, kaydıraktan düşen Ömer S.'nin (7) kolu kırıldı.

01.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:15
Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 0-18 yaş grubundaki sokak kısıtlamasına rağmen parkta oyun oynarken, kaydıraktan düşen Ömer S.'nin (7) kolu kırıldı.
Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'ne bağlı Pınar Sokak'taki parkta meydana geldi. 0-18 yaş grubundaki sokak kısıtlamasına rağmen parka oynamaya giden Ömer S., kaydıraktan kaymak isterken, 2 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan küçük çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansınla hastaneye kaldırıldı. Ömer S., tedavisinin ardından taburcu edildi. Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer’in kolu kırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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