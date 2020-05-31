Kısıtlama gününde top oynayan çocuklar polisi görünce böyle kaçtı

Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin önünde top oynayan çocuklar, polis aracından gelen siren sesini duyunca kaçtı.

Kısıtlama gününde top oynayan çocuklar polisi görünce böyle kaçtı
31.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:00
Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin önünde top oynayan çocuklar, polis aracından gelen siren sesini duyunca kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe'de korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde alınan sokağa çıkma kısıtlamasında bir grup çocuk apartmanlarının bahçesinde top oynamaya başladı. Evlerinin bulunduğu sokaktan geçen polis aracının siren sesini duyan çocukların kaçışmaları ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
(Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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