Kısıtlama nedeniyle evde kalanlara konser

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle evde kalanlar için üstü açık otobüsle konser etkinliği düzenledi.

23.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:14
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle evde kalanlar için üstü açık otobüsle konser etkinliği düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla için çalışma yaptı.
Belediyenin Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı tarafından üstü açık tur otobüsüyle Sur ve Yenişehir ilçelerinde verilen konserde, şarkılar seslendirildi.
Vatandaşa moral sağlaması amacıyla düzenlenen konserde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları yer aldı. Diyarbakırlılar, balkon ve pencerelerinden şarkılara eşlik edip alkış tuttu.
Öte yandan balkon ve pencerelere çıkan vatandaşların Ramazan Bayramı kutlandı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun bayram mesajı okundu.
Konserin kısıtlama boyunca farklı güzergahlarda devam edeceği belirtildi. Kısıtlama nedeniyle evde kalanlara konser

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş Haber
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Haber
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Haberler››Güncel››Kısıtlama nedeniyle evde kalanlara konser - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:11: Sivas'ta 26 bin 308 aileye gıda paketi dağıtıldı - Haber 19:09: Suriye'deki briket ev hedefi 20 bine çıkarıldı - Haber 19:07: Sağlık Bakanı Koca'dan Çam ve Sakura Hastanesindeki "ilk bebek" paylaşımı - Haber 19:07: Antalya'da eve çağırdıkları kişiyi darbettikleri iddiası - Haber 19:04: İç Anadolu, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü (2) - SİVAS - Haber 17:21: Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var - Haber 15:51: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi - Haber 15:50: Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı - Magazin 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler