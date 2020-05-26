Kısıtlama nedeniyle evde kalanlara konser

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalanlar için üstü açık otobüsle konser etkinliği düzenledi.

26.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:37
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalanlar için üstü açık otobüsle konser etkinliği düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ilk günden itibaren başlattığı müzik ziyafetine son günde de devam etti.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları, üstü açık otobüste şarkılar seslendirdi.
Diyarbakırlılar, balkon ve pencerelerinden şarkılara eşlik edip alkış tuttu, bazı kişilerin de Türk bayrağı salladığı görüldü. Kısıtlama nedeniyle evde kalanlara konser

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haber

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