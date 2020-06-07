KISITLAMA OLMAYINCA SARIYER KISIRKAYA PLAJINA AKIN ETTİLER

Haftalar sonra kısıtlamasız ilk Pazar günü çok sayıda vatandaş Sarıyer'deki Kısırkaya plajına akın etti.

07.06.2020 22:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:16
Haftalar sonra kısıtlamasız ilk Pazar günü çok sayıda vatandaş Sarıyer'deki Kısırkaya plajına akın etti. Kimi denize girdi, kimi gitar çalıp şarkı söyledi.
İki ayın ardından kısıtlamanın olmadığı ilk Pazar günü çok sayıda vatandaş Sarıyer'deki Kısırkaya plajına geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren plaj dolmaya başladı. Çok sayıda vatandaş 'Denize Girmek Tehlikeli ve Yasaktır' uyarısının yer aldığı tabelaya rağmen denize girdi. Denize girenler ve plajda güneşlenenler olduğu gibi gitar çalıp şarkı söyleyenler de vardı. Kısırkaya plajındaki yoğunluk havadan da görüntülendi.
CANIMIZA YETTİ KENDİMİZİ SAHİLE ATTIK
Arkadaşlarıyla plaja gelen ve gitar çalan Ozan Akkurt, Bu zor sıkıntılı günler canımıza yetti. Kendimizi sahile attık. Biraz nefes almayı, birazcık hayatı normal yaşamayı, eski hallere dönmeyi özledik. Kağıthane'den saat 11 gibi geldik. Koronavirüsten dolayı fazla durmayı düşünmüyoruz. Bir, iki saat takılıp gitmeyi düşünüyoruz. İster istemez tedirginlik var. Fazla da denizde durmuyoruz ifadelerini kullandı.
KENDİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ
Denize giren Görkem Avcu, Deniz çok güzeldi. Yazın ilk denizine girdik. Saat 12 gibi geldim. Yoğunluk var ama herkes maskesini takıyor. Güvenlik güçlerimiz işini yapıyor. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Önlem alıyoruz ve diğer kişilerden uzak duruyoruz diye konuştu. KISITLAMA OLMAYINCA SARIYER KISIRKAYA PLAJINA AKIN ETTİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Sarıyer, Güncel, Haber

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