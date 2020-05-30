Kısıtlama öncesi İstanbul-Tekirdağ karayolunda trafik yoğunluğu

İSTANBUL'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala çok sayıda kişi Tekirdağ'da bulunan yazlıklarına gelmek için trafikte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

30.05.2020 00:22 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:27
İSTANBUL'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala çok sayıda kişi Tekirdağ'da bulunan yazlıklarına gelmek için trafikte uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 kente bu gece yarısından itibaren 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala İstanbul'dan Tekirdağ yönüne yoğun trafik oluştu. Tekirdağ'da bulunan yazlıklarına gelmek isteyen çok sayıda vatandaşa Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi uygulama noktasında polis ve jandarma tarafından seyahat izin belgesi kontrolü yapıldı.Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan uygulamada izin belgesi bulunmayanlar geri çevrilirken, izin belgesi olanların geçişlerine izin verildi. Kısıtlama öncesi İstanbul-Tekirdağ karayolunda trafik yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tekirdağ, İstanbul, Güncel, Haber

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