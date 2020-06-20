Kısıtlama öncesi yollara akın ettiler: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kısıtlama öncesi yollara akın ettiler: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
20.06.2020 00:18 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:23
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kısıtlama öncesi binlerce vatandaş, hafta sonu tatilini başka illerde değerlendirmek için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta, trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 17.00 itibari ile oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı. Uygulama noktalarında konuşlanan polis ekipleri, araç belgelerini denetlerken sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Güncel, Haber

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