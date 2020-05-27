KISITLAMA SONRASI ALIŞVERİŞ MERKEZİNE KOŞTULAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

(Havadan görüntülerle) KISITLAMA SONRASI ALIŞVERİŞ MERKEZİNE KOŞTULAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU (1)Haber-Kamera Ersan SAN - İbrahim Yıldız İSTANBUL, (DHA)Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan...

27.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:49
(Havadan görüntülerle) KISITLAMA SONRASI ALIŞVERİŞ MERKEZİNE KOŞTULAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU (1)
Haber-Kamera Ersan SAN - İbrahim Yıldız İSTANBUL, (DHA)
Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin önünde oluşan uzun kuyruklar havadan görüntülendi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından bugün alışveriş merkezleri tekrar açıldı. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu, ancak bir kısmının maske takmadığı görüldü. Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
KISITLAMA SONRASI ALIŞVERİŞ MERKEZİNE KOŞTULAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, DHA, Güncel, Haber

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