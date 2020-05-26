Kısıtlamada evinin çatısından komşularına müzik keyfi yaşattı

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan Engin Sarı, Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçiren komşularına, çatıdan mini konser verdi.

26.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:50
Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan Engin Sarı, Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçiren komşularına, çatıdan mini konser verdi.
Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan ve müziğe ilgi duyan Sarı, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren komşularına sürpriz yapmak istedi.
Evinin çatısına kurduğu ses sistemiyle sevdiği sanatçıların şarkılarını komşuları için seslendiren Sarı, çevreden gelen istek parçalarını da seslendirdi.
Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında da evinin çatısından konser verdiğini söyledi.
Ramazan Bayramı'nda komşularını unutmadığını dile getiren Sarı, "Bayramı renkli geçirmek istedik. Mahallemizde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor ve evde olan komşularıma güzel bir gün yaşatmak istedim. İçimden gelerek yaptığım bir şeydi. Komşularım da çok beğendi." diye konuştu.
Sarı, daha önce uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da 12 Nisan'da evinin çatısından konser vermişti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kısıtlamada evinin çatısından komşularına müzik keyfi yaşattı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Toroslar, Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Son Dakika: ABD’de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Haber
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Zonguldak’taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13’e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Haber
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Haber
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
ABD’de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü Haber
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Haberler››Güncel››Kısıtlamada evinin çatısından komşularına müzik keyfi yaşattı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:43: Iğdır Valisi Ünlü, jandarma ve "hudut kartalları"nın bayramını kutladı - Haber 19:41: Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi - Haber 19:39: Bodrum'da bayramda da sessizlik hakim - Haber 19:39: Turgut Özal Üniversitesi'nde sanal bayramlaşma - Haber 19:39: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti - Haber 18:05: Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı - Haber 18:04: Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi - Haber 17:56: Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti - Ekonomi 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber