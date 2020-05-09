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KISITLAMADA SOKAĞA ÇIKAN GENÇ BABAM BENİ FIRÇA SAPIYLA DÖVDÜ, EVDEN KAÇTIM

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Bursa'da da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri Zakir E.'yi (17) durdurdu.

09.05.2020 03:20 | Son Güncelleme: 09.05.2020 03:21
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Bursa'da da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri Zakir E.'yi (17) durdurdu. Polis ekiplerince neden sokakta olduğu sorulan genç, babasından şiddet gördüğünü öne sürerek, Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım. Eve gitmeyeceğim asla dedi.
İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak sokağa çıkan Zakir E., Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin yasağı hatırlatarak uyardığı genç, babasından şiddet gördüğünü belirterek, Babam beni fırça sapıyla dövdü, ben de evden kaçtım. Kendisinden şikayetçiyim. Eve gitmeyeceğim asla dedi.
Ekipler, Zakir E.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. KISITLAMADA SOKAĞA ÇIKAN GENÇ BABAM BENİ FIRÇA SAPIYLA DÖVDÜ, EVDEN KAÇTIM

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bursa, Polis, Güncel, Haber

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