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Kısıtlamanın ardından şırdancılarda sahur yaptılar

Kısıtlamanın ardından şırdancılarda sahur yaptılarADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, dışarıya çıktı.

27.04.2020 04:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 04:44
Kısıtlamanın ardından şırdancılarda sahur yaptılar
ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, dışarıya çıktı. Caddelerde yoğun araç trafiği oluşurken, bazı vatandaşlar yürüyüp, hava almayı tercih etti, bazı vatandaşlar ise şırdancılara koşup, sahuru şırdan dolmasıyla yaptı.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan ve binlerce ölüme yol açan koronovirüs salgınına karşı alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı son buldu. 4 gün boyunca evlerinde kalan Adanalılar, kısıtlamanın kalkmasıyla kendilerini dışarıya attı. Kentin bazı ana caddelerinde yoğun araç trafiği yaşandı. Gece yarısı da kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, hava alıp, yürüyüş yaptı. Sahur saatinin yaklaşmasından dolayı bazı Adanalılar ise geleneği bozmadı, soluğu şırdancılarda aldı. Kimi vatandaşlar, şırdanlarını ayak üstü yerken, kimi vatandaşlar ise paket yaptırıp, eve götürmeyi tercih etti.
EN İYİ ŞEYİ YAPTIK
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra yapılacak en iyi şeyi yaptıklarını belirten Osman Aydoğan, Şırdana geldik. Açtık zaten. 4 günlük açlığı inşallah şırdanla bitireceğiz. Sahuru şırdanla yaptık. Bundan sonra yemek yok. Herhalde 5 tane şırdan yedim dedi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde aklına gelen ilk şeyin şırdan olduğunu ifade eden Yusuf Yıldız ise sahuru şırdanla yaptığını anlatıp, herkese tavsiye etti.
ÇOK MUTLU OLDUK
Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca evlere paket servisini sürdürdüklerini aktaran şırdancı Mesut Erdoğan, Ayak üstü müşterilerimizle çektiğimiz özlemi, saat 00.00'da geride bıraktık. Çok mutlu olduk. Adana'nın vazgeçilmez yöresel lezzeti şırdanın değerini bir kez daha gördük. Saat 00.00'dan sonra gelen müşterilerimize hizmete devam ettik. Sanırım bu gece şırdan, sahur niyetine de geçti diye konuştu. Kısıtlamanın ardından şırdancılarda sahur yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Adana, Güncel , Haber
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