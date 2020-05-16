Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sonucu İstanbul'da D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolların boş kaldığı görüldü.

16.05.2020 08:55 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:06
Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sonucu İstanbul'da D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolların boş kaldığı görüldü.
Korona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Vatan Caddesi boş kaldı. Yola çıkan araçların Vatan Caddesi, E-5 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 07.05 itibariyle yoğunluk yüzde 11'lere kadar düştü.
(Medeni Topaloğlu/İHA) Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Vatan Caddesi, İstanbul, Güncel, Haber

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