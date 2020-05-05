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Kısıtlamanın kalkmasının ardından şehre giriş çıkışlar başladı

Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarda kısıtlama yapılan Malatya'da sınırlandırma 7 ille birlikte gece yarısı itibariyle sona erdi.

Kısıtlamanın kalkmasının ardından şehre giriş çıkışlar başladı
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42
Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarda kısıtlama yapılan Malatya'da sınırlandırma 7 ille birlikte gece yarısı itibariyle sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırması 7 ilde bu akşam sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı kararlar doğrultusunda açıklanan 7 ilden biri olan Malatya'da da şehrin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında araçların geçişlerine izin verilmeye başlanıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle birlikte saat 24.00 itibariyle Malatya-Elazığ, Malatya-Kayseri-Malatya-Adıyaman ve Malatya-Sivas karayollarından gelen araçların şehre girişleri serbest olurken yine aynı şekilde araçların çıkışları başladı.

Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde Darende ilçesi girişinde daha önceden kurulan uygulama noktasında fazla yoğunluk yaşanmıyor. Malatya-Elazığ karayolu üzerinden de araçların geçişleri başlarken, Çiftlik Mahallesi mevkiindeki emniyet uygulama noktasında durdurulan araçlarda bulunanların sağlık görevlileri tarafından ateşleri kontrol ediliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Malatya, Güncel, Haber

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