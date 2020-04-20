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Kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldılar

Kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldılarKORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalmasından dakikalar sonra kendini sokağa atan Adanalılar, soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı.

20.04.2020 05:01 | Son Güncelleme: 20.04.2020 05:04
Kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldılar
KORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalmasından dakikalar sonra kendini sokağa atan Adanalılar, soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı.
İçişleri Bakanlığı'nın Adana'nın da dahil olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 ve 19 Nisan günlerinde sokağa çıkmayı kısıtlamasıyla kent adeta sessizliğe büründü. Gece yarısı kısıtlamanın kalkmasıyla Adanalılar, kendini sokağa attı. Gece saatlerinde birçok caddede araç yoğunluğu yaşanırken, Adanalılar soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı.
SOSYAL MESAFE KURALINA UYGUN KUYRUK
Kebap ve şırdan aşkı herkes tarafından bilinen Adanalılar, iş yerleri önünde sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girip, siparişlerini aldı. Bazı vatandaşlar kebap ve şırdan dolmalarını ayak üstü yerken, bazı vatandaşlar ise siparişlerini eve götürmeyi tercih etti.
"SAAT 00.00'DA AÇTIK"
Müşterilerin yoğun talebiyle karşılaştıklarını belirten kebap salonu işletmecisi İsmail Çalıkıran, işyerini saat 00.00 sıralarında açtıklarını söyledi. Yasağın bittiği dakikalarda siparişlerin gelmeye başladığını, gelmeye de devam ettiğini aktaran Çalıkıran, "Adana'nın kebap aşkı bitmez diye düşünüyoruz. Biz de bu görevi kendimize kutsal olarak yakıştırdık. Adanalılara hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Adanalı olduğu ancak İstanbul'dan geldiğini anlatan müzisyen Sefa Toprak, kebabı çok sevdiğini, herkesin de tatması gerektiğini ifade etti. Sokağa çıkma kısıtlamanın olduğu iki gün evde kebap yediklerini kaydeden Toprak, kısıtlamanın bitmesiyle kebapçıya geldiğini dile getirdi.
İki gündür dışarıya çıkamadığı için et, Adana kebap ve dürüm yemeyi özlediğini belirten Muhammet Mahmut Sarıgüney ise kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçıda aldığını anlattı.
'YASAK BİTER, YEMEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKARIZ'
İki gündür şırdan yemediğini, kısıtlama bitince de koşa koşa şırdancıya geldiğini aktaran kentin sosyal medya fenomenlerinden Gökhan Kaya, şunları söyledi:
"Biz Adanalılar, yemeyi seviyoruz. Yasak biter, yemek için sokaklara çıkarız. Ne yaptık; şırdan yemeye geldik gördüğünüz gibi. Her ne kadar 'hayat eve sığar' desek de açız, mecburiyetten dolayı dışarıya çıktık. Ama yine de evlerinizde kalın. Tüm mekanlar paket servisi yapmakta, gel al servisleri devam etmekte. Hayat eve sığar diyoruz, evlerde kalın, sağlıklı kalın."
'ADANALI ŞIRDANSIZ YAPAMIYOR'
Kısıtlama süresince iki gün işyerini kapalı tuttuğunu anlatan şırdancı Kadir Çıray, "Adanalı şırdansız yapamıyor. Biz de dükkanımızı yoğun istek üzerine açtık, baya talep oldu. Şu an maşallah yetiştiremiyoruz" dedi. Kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldılar

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Adana, Güncel
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