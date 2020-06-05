Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan 90 yaşındaki sürücü aracıyla kaza yaptı

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen su almak için aracıyla trafiğe çıkan 90 yaşındaki sürücü geçirdiği kazada yaralandı.

05.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:06
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen su almak için aracıyla trafiğe çıkan 90 yaşındaki sürücü geçirdiği kazada yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Uluboy'un (90) kullandığı 10 HK 146 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abdi İpekçi Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan Uluboy araçtan çıkarak yolun karşısındaki otobüs durağına kadar yürüdü, bu sırada fenalaşan sürücü yere düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uluboy ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün kız kardeşi Hayriye Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin tek başına yaşadığını belirterek, "Su almaya çıktığını söylüyor. Daha önce de kazalar yaptı. Ehliyetinin alınmasını istiyoruz. Biz ehliyetini isteyince bize kızıyor." dedi. Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan 90 yaşındaki sürücü aracıyla kaza yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel, Haber

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