Kısıtlanmadan muaf tutulan tatilcilerin deniz keyfi (2)

Muğla'nın turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tatilciler, deniz keyfi yaptı.

28.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:11
Muğla'nın turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tatilciler, deniz keyfi yaptı.
Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki plajlarında yerli turistler yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 35 dereceyi, nem oranının ise yüzde 80'i bulduğu Marmaris'te, serinlemek isteyen tatilciler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerini tercih etti.
Plajlardaki sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilen şezlonglarda güneşlenen turistler sık sık denize girerek serinledi.
Genel olarak sosyal mesafe kuralına uyan tatilcilerden bazılarının maske taktıkları görüldü.
Bazı aileler sıcak hava nedeniyle sahile yakın yeşil alanlarda vakit geçirdi, çocuklar parklarda oynadı.
Birçok tatilci ise günübirlik gezi tekneleriyle turlara katılarak bölgedeki eşsiz güzellikteki koyları gezme imkanı buldu. Marmaris Körfezi'nde deniz paraşütü ve jet ski gibi su sporlarını yapanlar eğlenceli zaman geçirdi.
Kıyılarında yoğunluk yaşanan kentin, meydan ve caddeleri ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.
Bodrum'da da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarını tercih edenler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu Plajı ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda da tatilciler denize girip güneşlendi. Yoğunluğun yaşanmadığı sahillerde vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uydu. Macera tutkunları da Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretme imkanı buldu. Kısıtlanmadan muaf tutulan tatilcilerin deniz keyfi (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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