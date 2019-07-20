Kişiye Özel El Yapımı Bıçak Üretiyorlar

"DÜNYANIN HER YERİNE GÖNDERİM YAPIYORUZ"

Nizam Bıçak firma sahibi Hakan Selek "Sadece Türkiye değil dünyanın her yerine gönderim sağlayabiliyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Sipariş aldıktan sonra da dünyanın herhangi bir yerine 2 ila 4 hafta arasında gönderim sağlıyoruz." ifadelerini kullandı."

"BIÇAKLARIN İŞLENMESİNİ BİZ YAPIYORUZ"

Hakan Selek "Metalin ham üretimi yurdışında gerçekleşmekte. İşlenmesini kendimiz yapıyoruz. Geri kalan ne kadar işlem varsa kendimiz yapıyoruz. Ama Türkiye'de daha bu teknoloji olmadığı için, ham metal mecbur yurtdışından geliyor. Yanınızda silah olmasın, tüfek olmasın, tank olmasın bıçak olsun diyorum ben. Çünkü bununla herşeyi yapabilirsiniz. Yemek yapabilirsiniz, kendinizi savunabilirsiniz. Kullanım alanı epey geniş." diye konuştu.