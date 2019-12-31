Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti

Çin'de geçen hafta çekildiği tahmin edilen görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bir düğünde çekilen görüntülerde çift evlilik yemini etmeden önce, gelinin başka bir adamla seviştiği 5 dakikalık görüntü davetlilere izletildi. Gelinin cinsel ilişkiye girdiği adamın ise damadın kardeşi olduğu iddia edildi.

YASAK AŞK İFŞA EDİLDİ

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; Çin'de çekilen kısa bir videoyu paylaşarak okuyucularına duyurdu. Çin'in Fujian kentinde çekildiği tahmin edilen videoda ise bir yasak aşk ifşa oldu.

PERDEYE YANSITTI

Görüntülerde evlilik yemini için sahneye çıkan bir çift yer alıyor. Çiftin arkasındaki dev ekranda ise animasyonla yapılmış kalpler uçuşuyor. Fakat kısa bir süre önce davetlileri ve özellikle gelini şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sunucunun, "İşte şimdi çiftimizin nasıl büyüdüğünü göstereceğiz" demesinden çok kısa bir süre sonra havada uçuşan kalplerin yerini bir cinsel ilişki videosu aldı.

ÇİFT BİRBİRİNE GİRDİ

Fujian'da çekildiği tahmin edilen videodaki seks sahnelerinde ise gelin ve damadın erkek kardeşi yer alıyor. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından davetliler şaşkına dönerken damat ile gelin de sahnede kavga etmeye başlıyor.