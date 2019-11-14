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Kıskançlık cinayeti zanlısı uzman başçavuş tutuklandı, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda işlenen kıskançlık cinayetinin zanlısı uzman çavuş tutuklandı.

14.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:53Kıskançlık cinayeti zanlısı uzman başçavuş tutuklandı, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
'da Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda işlenen kıskançlık cinayetinin zanlısı uzman çavuş tutuklandı. Zanlı emniyette verdiği ifadesinde, olay akşamı yanına gelen kız arkadaşının, "Burayı başına yıkarım, seni rezil ederim" diyerek bağırdığı sırada tabancasını çekip vurduğunu itiraf etti.

Olay, geçtiğimiz gece merkez Osmangazi ilçesi Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Sosin Küçükgüven memleketi Yalova'dan, Bursa'da görev yapan 49 yaşındaki Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.'yi ziyaret etmek için, Adalet Mahallesi'ndeki okulun nizamiyesine geldi. Bir süre nizamiye içerisinde konuşan çift, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. beylik tabancasıyla Sosin Küçükgüven'e ateş ederek göğüs kısmından 2 ve sağ bilek ve sol parmak olmak üzere 4 yerinden yaraladı. Sosin Küçükgüven kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyanlar olay yerine koştu. Aydemir K. beylik tabancasıyla teslim olurken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sosin Küçükgüven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aydemir K. ise ifadesi alınmak üzere götürüldüğü emniyetteki işlemleri devam ederken cinayeti, kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf ederek, kız arkadaşının, "Burayı başına yıkarım, seni rezil ederim" diyerek bağırdığı sırada tabancasını çekip vurduğunu itiraf etti. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından işlemleri tamamlanan 49 yaşındaki Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak E tipi cezaevine gönderildi.

Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Sosin Küçükgüven'in cenazesini boşandığı eşi aldı. Küçükgüven'in cenazesi memleketi olan Yalova Çiftlikköy'de cenaze töreniyle toprağa verilecek. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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