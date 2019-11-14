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Kıskançlık cinayeti zanlısının kilisede rahip olduğu belirlendi

İzmir'in Bornova ilçesinde geçtiğimiz gün pompalı tüfekle eşinin iş yerinde 1 kişiyi vurarak öldüren ve Aliağa ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalanan şahsın rahip olduğu ortaya çıktı.

14.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:20Kıskançlık cinayeti zanlısının kilisede rahip olduğu belirlendi
'in ilçesinde geçtiğimiz gün pompalı tüfekle eşinin iş yerinde 1 kişiyi vurarak öldüren ve ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalanan şahsın rahip olduğu ortaya çıktı.
Bornova Erzene Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde kıskançlık krizi iddiasıyla gerçekleşen pompalı tüfekli saldırıda Mehmet Özkan hayatını kaybetmişti. Dün gece Aliağa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolleri sırasında şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüste yakalanan zanlı Hasan Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmişti. Olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Eşinin iş yerinde kıskançlık krizi geçirdiği iddiasıyla Mehmet Özkan'ı öldüren Hasan Y.'nin 13 yıl önce din değiştirip Hristiyan olduğu öğrenildi. Din değiştirdikten sonra işini bırakan Hasan Y.'nin eğitim alarak önce rahip yardımcılığına, ardından da İzmir Yeni Doğu Kilisesi'ne rahip olarak atandığı ortaya çıktı.
Yakalanan katil zanlısı rahibin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Bornova, Aliağa, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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