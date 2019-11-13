Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir güzellik merkezinde kıskançlık krizi iddiasıyla gerçekleşen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Kıskanç koca Hasan Y.'nin yıllar önce din değiştirip, Hıristiyanlığı seçtiği, ardından da iş hayatını bırakıp, rahip olduğu ortaya çıktı. Polis, cinayetten sonra kaçan rahip Hasan Y.'yi arıyor.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 Sokak üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özkan bir süre önce S.Y.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine gelerek, bakım yaptırmaya başladı. Mehmet Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsızlık duyan Hasan Y., kıskançlık nedeniyle eşi S.Y. ile tartışarak gelmesini istemediğini söyledi. Özkan'ın akşam saatlerinde yeniden bakım yaptırmak üzere merkeze geldiğini öğrenen Hasan Y., pompalı tüfekle eşinin iş yerini bastı. Hakaretler yağdıran Hasan Y., ardından da pompalı tüfekle Özkan'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Özkan, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Hasan Y. kaçtı.

EŞİ İLİŞKİ İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Olay sırasında yara almayan S.Y. ise yaşadığı dehşetle şoka girdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özkan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri güzellik merkezinde inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Ayrıca, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Hasan Y.'nin bir otomobil ile kaçtığı belirlendi. İfadesine başvurulan S.Y., Özkan'la ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.

HIRİSTİYANLIĞI SEÇİP, RAHİP OLMUŞ

Öte yandan zanlı Hasan Y.'nin 2006 yılında din değiştirdiği ortaya çıktı. Müslüman bir ailede doğan ve 13 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen Hasan Y., dinini değiştirip Hıristiyanlığa geçti. Uluslararası ilişkiler mezunu olarak, iş hayatına devam eden Hasan Y., din değiştirdikten sonra ise işini bıraktı. Önce rahip yardımcılığı yapan Hasan Y. daha sonra İzmir Yeni Doğuş Kilisesi'ne rahip olarak atandı. Hasan Y.'nin oğlunun da Hıristiyanlığı seçip vaftiz olduğu, eşi S.Y.'nin de eşi ve oğlunu desteklediği belirtildi.

Polisin Rahip Hasan Y.'yi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürürüyor.