Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı

Kaynak: İHA

Adana'da kıskançlık yüzünden çıkan kavgada dini nikahlı eşini ve kızını bıçaklayarak yaralayan koca yakalandı. Zanlı tutuklanırken, 8 bıçak darbesi alan kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Namık Kemal Mahallesi'nde 4 Mart günü akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Neşe D. (34) bir süre önce asansör tamiri işi yapan Murat Ç.'den (35) kendisini kıskandığı, hayatına çok karıştığı için boşandı. 2 kız bir erkek çocuğu olan çift boşanmasına rağmen daha sonra dini nikahla tekrar birlikte yaşamaya başladı. Ancak kocanın kıskançlığı nedeniyle sorunlar giderek büyümeye başladı. Sürekli kavga eden çift, 4 Mart akşamı yine kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Evde çocukların olduğu sırada Murat Ç. eşini darp etmeye başladı. 13 yaşındaki H.Ç. araya girmeye çalıştı ancak başaramadı. Genç kadın balkona kaçıp kurtulmak istedi ancak buraya da gelen Murat Ç. kadını darp etmeye devam etti. Bu sırada genç kadın kendini kurtarmak için balkondaki saksıları eşine fırlatınca aşağıdaki otomobilin üzerine düştü. Murat Ç. daha sonra bıçakla eşine saldırdı. H.Ç. araya girmek istedi ancak Murat Ç. kızını da bıçakladı. Tüm bu olanlara diğer iki çocuk da tanık oldu. Neşe D. aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Sesleri duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Murat Ç. ise kızını ve eşini yaralı olarak bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen ambulans ile anne kız Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Anne ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Bu arada olay yerine gelen polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.ÇOCUKLARA DEVLET SAHİP ÇIKTIBu arada, yaralanan kız çocuğu H.Ç. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. H.Ç.'nin taburcu olduktan sonra polis tarafından olay hakkında psikolog eşliğinde çocuk şube müdürlüğünde ifadesi alındı. Daha sonra da iki kardeşiyle birlikte devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Anne Neşe D.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Genç kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Bu arada polis olaydan sonra yaptığı çalışmada kaçan kocayı yakaladı. Murat Ç. ilk ifadesinde eşini kıskandığı için tartıştıklarını belirterek, tartışmanın büyümesi sonrası ve eşinin kendisine küfür etmesi nedeniyle kavgaya dönüştüğünü, istemeyerek bıçakladığını pişman olduğunu söylediği ileri sürüldü. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Ç. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)