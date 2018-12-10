Kışkırtıcı Dış Politikanın Bedelini Tüm İran Ödüyor"

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:10



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:10

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Tahran yönetiminin dış politikadaki yanlışlarının tüm ülkeye zarar verdiğini söyledi.İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, "Öğrenci Günü" münasebetiyle Tahran Üniversitesi'nde konuşan Mutahhari, "Suudi Arabistan ve İngiltere büyükelçiliklerine saldırı gibi kışkırtıcı işlere hiç gerek yoktur. Sonra tüm ülke olarak bunun bedelini ödüyoruz." dedi.Ülke siyasetinde akıl ve mantıkla hareket edilmesi gerektiğini, aksi takdirde İran devriminin de yoldan çıkabileceğini dile getiren Mutahhari, şunları kaydetti:"Devrimin ilk günlerinde ABD Büyükelçiliğini işgal etmenin bir anlamı var mıydı? Diplomatları 444 gün rehin tutup, ABD'nin İran aleyhinde propaganda yapmasına ve Saddam Hüseyin'in bundan faydalanarak ülkemize saldırmasına fırsat vermenin ne gereği vardı?"ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'ne baskın düzenlenmesini "yanlış girişim" olarak değerlendiren Mutahhari, İran devrimi teorisyenlerinden, babası Ayetullah Mutahhari'ye atıfta bulundu.İran Meclis Başkan Yardımcısı, "Ayetullah Mutahhari o günlerde hayatta olsaydı bu baskına izin vermezdi. Devrim lideri Ayetullah Humeyni de ilk anda söz konusu baskına karşı çıktı fakat sonra değişen bir şey olmadı." diye konuştu.