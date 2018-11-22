Kisküb Başkanı Şafak Uslu Açıklaması

Keşan İlçesi
Sert Kabuklular Üreticileri Birliği (KİSKÜB) Başkanı Şafak Uslu, ceviz ve badem üretiminde toprak, yaprak ve su tahlilinin önemli olduğunu bildirdi.
KİSKÜB Başkanı Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak tahlilinin, yıllık olarak atlanmadan yapılması gerektiğini söyledi.
Bitki besin elementlerinin toprak tahlili ile elde edilebileceğini aktaran Uslu, şunları kaydetti:
"Toprak tahlili sonucunun ardından çıkacak sonuca göre gübreleme işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Böylece, tahlil sonucuna göre gübreleme yapılsın ki toprakta var olan bir şeyi tekrar atarak boşuna harcama yapılmasın. Bazı şeylerin fazlası da zarardır. Ayrıca sadece toprak tahlili değil, yaprak ve su tahlili de önemlidir. Artık bilinçli ve programlı çiftçilik yapmak gerekiyor. Toprak, yaprak ve su tahlilleri bir nimettir. Ceviz ve badem üretiminde toprak, yaprak ve su tahlili önemlidir. Bu imkanımız varken, su, toprak, yaprak analizlerini yaptırmadan, kara düzen gübre atmanın bir mantığı yok."
Keşan İlçesi
22 Kasım 2018 Perşembe 09:09