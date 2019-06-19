19.06.2019 09:13
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Kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi

Kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi

Hayrabolu 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı General Sait Baytugan Kışlası'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 42 asker tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hayrabolu 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı General Sait Baytugan Kışlası'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 42 asker tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, General Sait Baytugan 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 36'sı bedelli, 42 er dün akşam yemeği sonrası rahatsızlandı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Askerin yediği yemekten numune alınarak incelemeye gönderildi.
Kaynak: AA
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