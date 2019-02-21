Kışlada Meydana Gelen Kazada Yaralanan Askerlerin Tedavisi Sürüyor

ANKARA'nın Polatlı
ilçesindeki Sakarya
Kışlası'nda dün akşam eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 4 askerin tedavisi Ankara
Bilkent Şehir Hastanesi
'nde sürüyor.
Polatlı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 askerden 4'ü, ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.
4 askerin Kayseri
1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptıkları, eğitim amacıyla Sakarya Kışlası'na geldikleri öğrenildi. Kayseri'den gelen askeri yetkililer de yaralı askerler hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
- Ankara
Polatlı, Ankara, Sakarya, Güncel
Kaynak: DHA