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Kışlalarda Covid-19 tedbirleri alınmaya devam ediliyor

Kışlalarda Covid-19 tedbirleri alınmaya devam ediliyor Askeri kışlalarda, Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler alınmaya devam ediliyor.

08.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:16
Kışlalarda Covid-19 tedbirleri alınmaya devam ediliyor
ANKARA - Askeri kışlalarda, Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler alınmaya devam ediliyor.
Türkiye , tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı, devletin diğer kurumları ile koordineli olarak ciddi ve güçlü tedbirler alındığını açıklamasının ardından Polatlı 58. Topçu Tugayı Şehit Yüzbaşı Nazmi Elmas Kışlası'nda salgın virüs ile mücadele devam ediyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlar mesaiye gelişlerinde nizamiyede sağlık personeli tarafından ateş ölçümü yapılarak kışla içerisine alınıyor. Mutfak, yemekhane, bulaşıkhane ve sosyal tesislerde çalışan personel, her gün işe başlamadan önce maske ve eldivenlerini takarak alınan önlemlere dikkat ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan "14 Kural" afişleri ise personelin görebileceği uygun yerlere asılarak devamlı bilgilendirme yapılıyor.
Yatakhanelerde seyreltme yapılarak mümkün olan en az personelin koğuşları kullanması sağlanırken ortak kullanım alanları olan tuvaletler, koğuşlar, gazinolar ve araçlar belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Ayrıca askerlerin günde en az 2 defa vücut ısıları ölçülerek ateşleri kontrol ediliyor.
Personelin yemekhane girişlerinde sosyal mesafe korunurken vücut ısıları da mutlaka ölçülüyor. Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılması ve personel arasındaki temasın en az düzeye indirilmesi maksadıyla her masada 1 personel çapraz oturuyor. Kışla içerisinde bulunan Birinci Basamak Muayene Merkezi'ne (Revir) gelen personeller vücut ısıları kontrol edilerek içeri alınıyor. Bu sırada bekleyen diğer personeller ise sosyal mesafeyi korumayı sürdürerek muayenelerini oluyor. Kışlalarda Covid-19 tedbirleri alınmaya devam ediliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Koronavirüs, Polatlı, Türkiye, 3. Sayfa

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Kışlalarda Covid-19 tedbirleri alınmaya devam ediliyor
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