Kışlatma Döneminde Arı Ölümlerini Engelleyecek Sistem

KEMAL CEYLAN - Çorum
Arı Yetiştiricileri Birliği, gece ve gündüz arasındaki ısı farkı nedeniyle yaşanan arı ölümlerini önlemek amacıyla geliştirdiği sistemle arı popülasyonunu artırmayı hedefliyor.
Arıların kış mevsimini, kovan içi sıcaklığın 14 derecenin altına düşmeden atlatarak bal üretiminin yoğunlaştığı bahar aylarına sağlıklı şekilde girmesini sağlayan sistem, kovana yerleştirilen ısı sensörlerinden gelen veriye göre çalışıyor.
Kontrol panelinde yer alan göstergede ısı sıcaklığının 14 derecenin altına düştüğünü gören yönetici, sistemi devreye sokarak ısının ideal seviyeye yükselmesini sağlıyor.
Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, AA muhabirine, Anadolu'da kışlatma döneminde arı ölümlerinin yüzde 30'a kadar çıktığını söyledi.
Kışlatma döneminde alınan geleneksel tedbirlerin yeterli gelmediğini belirten Saygı, "Arı ölümlerinin önüne geçmek için geliştirdiğimiz ısıtma sistemini 2 yıldır deniyoruz. Kışlatma döneminde arı ölümlerinin tamamen önüne geçtik." dedi.
Sistemin kurulum maliyeti 2 bin lira
Saygı, Anadolu'daki çoğu arı yetiştiricisinin kışlatma dönemindeki kayıpları önlemek amacıyla arılarını Akdeniz Bölgesi
'ne taşıdığına, bunun da üreticiye maddi külfete neden olduğuna işaret etti.
Sürünün Akdeniz Bölgesi'ne taşınmasının ortalama 15 bin liraya mal olduğunu anlatan Saygı, "Ayrıca bölgenin değişimi de arıda yorgunluğa neden oluyor. Bizim geliştirdiğimiz bu sistemin kurulum maliyeti ise 2 bin lira civarında. Bu sistem sayesinde hem arılarımızı Antalya
'ya kadar yormuyoruz hem de arı ölümlerinin önüne geçiyoruz. Ayrıca ilkbahar döneminde de istediğimiz koloni büyüklüğüne ulaşmış oluyoruz. Bu bakımdan son derece faydalı bir sistem. Gezginci arıcılar için çığır açacak bir sistem bu." ifadesini kullandı.
Isıtma sistemini iki yıldır 200 kolonide denediklerini, farklı yenilikler kattıklarını dile getiren Saygı, şu anda da sistemin cep telefonundan kontrol edilmesini sağlayacak yeni bir yazılım üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
"İklim değişikliğinden en çok arılar etkileniyor"
Küresel iklim değişikliklerinin arıları olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Saygı, ani ısı değişikliklerinin arıların ölümüne neden olduğunu aktardı.
Mevsimler arası yumuşak geçişlerin yerini ani ısı değişimlerine bıraktığını belirten Saygı, şunları söyledi:
"Eskiden ülkemizde dört mevsim tam anlamıyla yaşanıyordu. Şimdi küresel iklim koşullarındaki değişim nedeniyle kış mevsiminde yazı, yaz mevsiminde de kışı yaşayabiliyoruz. Mevsimler arasındaki yavaş geçiş, zikzaklı bir hal aldı. Ani ısı değişiklikleri arıların biyolojisini muazzam derecede etkiliyor. Bu durum, arı ölümlerinin birincil sebebidir. Bunu önlediğimizde ülkemizdeki arı sayısı bir hayli artar. Bu sistemden sonra bizde artık arı ölümü gibi bir sorun yok."
Çorum, Güncel
Kaynak: AA