Haberler» Güncel» Haber

Kışlık odunları denizden geldi

DÜZCE'de yağışla birlikte meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu selin ardından Akçakoca sahillerine vuran odunlar, bölge halkı tarafından kışlık yakacak yapılmak için toplandı.

20.07.2019 10:34 Kışlık odunları denizden geldi
DÜZCE'de yağışla birlikte meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu selin ardından Akçakoca sahillerine vuran odunlar, bölge halkı tarafından kışlık yakacak yapılmak için toplandı.
Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinin ardından çok sayıda odun Akçakoca sahillerini kapladı. Bölgede yaşayan vatandaşlardan bazıları odunları topladı. Denizin kıyısındaki odunları toplayan Naciye Dobra (61), "Ne yapalım topluyoruz. Kışlık yakacağımız. Alacak durumdayız da biraz borcumuz var. Bankadan kredi çektik, o yüzden alamıyoruz. Nasip olursa alacağız inşallah." dedi.
Odun toplayan Nafiz Aydın ise, "Deniz kenarlarını temizliyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Zor oluyor biraz. Burası yakındı o yüzden geldim. Uzak yerlerden gelmez. Bu odunları deniz attı" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Cumayeri, Akçakoca, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:44   Başkan Ataç: "Özel çocuklarımıza sahip çıkmamız çok önemli"
10:44   Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 443 olaya müdahale etti
10:44   EDİRNE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU, YUNAN VE BULGAR TURİSTİN EDİRNE'YE GELİŞİNİ AZALTTI
10:44   İZMİR FETÖ İLE KORKUTTUKLARI KADINA 5 MİLYON LİRALIK VİLLASINI SATTIRDILAR
10:44   ANTALYA GÖRME ENGELLİ MERVE'NİN YKS BAŞARISI
10:44   ANTALYA OĞLU 9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLEN ANNENİN FERYADI ADALET İSTİYORUM
10:44   ANTALYA SİDE ANTİK TİYATRO'DAKİ 'KONTEYNER TUVALETE' ELEŞTİRİ