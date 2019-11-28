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Kışlık odunları kül oldu, yangın mahalleliyi sokağa döktü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatı katında bulunan odunlukta yangın çıktı.

28.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:55Kışlık odunları kül oldu, yangın mahalleliyi sokağa döktü
'nın ilçesinde bir evin çatı katında bulunan odunlukta yangın çıktı. Kış için alınan odunlar tamamen yanarak kül olurken, yangın mahallede heyecana sebep oldu.

Olay Mahallesi Koca Muhacır Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sahiplerinin evde olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede odunluğun tamamını sardı. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine verdi. Gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak çatı katında bulunan odunluğun içerisindeki kışlık için alınan odunlar tamamen yanarak kül oldu. Odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Mahmudiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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