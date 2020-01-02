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Kısmen donan Susuz Şelalesi'nde fotoğraflık görüntüler oluştu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars'taki Susuz Şelalesi kısmen dondu.

02.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:22 Kısmen donan Susuz Şelalesi'nde fotoğraflık görüntüler oluştu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle 'taki Şelalesi kısmen dondu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde buz sarkıtları oluştu, göl ve şelaleler de buzlarla kaplandı.
Kars- kara yolu üzerinde bulunan ve 15 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin bir bölümü, etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Buzla kaplanmasıyla güzel görüntülerin oluştuğu şelaleye gelenler fotoğraf çektirdi.
Vatandaşlardan Çetin Edizdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye bu yıl kar yağışının geç geldiğini belirtti.
Edizdağ, "Karla birlikte soğuk hava etkili olunca Susuz Şelalesi de dondu. Şelalenin bir bölümü donmasıyla turistler buraya gelerek fotoğraf çektiriyor. Herkesi Susuz Şelalesi'ndeki bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Susuz, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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