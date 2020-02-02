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Kısmen kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tırın devrilmesi nedeniyle kısmen kapanan Ağrı-İran kara yolu yaklaşık 6 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

02.02.2020 03:26 | Son Güncelleme: 02.02.2020 03:26Kısmen kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı
'nın ilçesinde tırın devrilmesi nedeniyle kısmen kapanan Ağrı- kara yolu yaklaşık 6 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.
Diyadin ile Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Büvetli köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle dün akşam saat 19.00 sıralarında devrilen yabancı plakalı tır nedeniyle Ağrı-İran kara yolu kısmen kapandı.
Jandarma ve polis ve ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giderek güvenlik önlemi aldı.
Bu süre içinde araç trafiğini tek şeritten kontrollü sağlayan ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından tırı çekici yardımıyla kaldırdı.
Karayolları ekipleri de ulaşıma açılan bölgede başka kaza yaşanmaması için temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Diyadin, İran, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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