Kısmetse Olur programında tanışan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşanma kararı aldı

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programında tanışarak nikah masasına oturan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli çiftinden kötü haber geldi. 2016 senesinde evlenen çift, boşanma kararı aldı.

AYRI EVLERDE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Kanal D ekranlarında yer alan 2. Sayfa programında yer alan habere göre; Nur Erkoç, çalışmak istedi ancak Batuhan Cimilli konuya karşı çıktı. Çalışma konusu hakkında sık sık tartışma yaşayan çiftten Erkoç, boşanma kararı aldı. Erkoç ve kızı Kısmetse Olur programının hediye ettiği evde kalmaya devam ederken Cimilli ise ailesinin yanında kalmaya başladı.

NUR'UN ANNESİ KARŞI ÇIKMIŞTI

Çift, 3 ay önce Kısmetse Olur programına katılmış ve Nur Erkoç'un annesi Leyla Hanım'ın evliliklerine karşı çıktıklarını belirterek Cimilli'yi kesinlikle istemediğini söylemişlerdi.