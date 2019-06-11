Kiss FM yeniden yayın hayatına başladı

Yayında olduğu yıllarda büyük bir dinleyici kitlesinin favorisi olan ve bir dünya markası olarak öne çıkan radyo, ilk olarak Türkiye'nin Popüler Dijital Müzik Platformu fizy'de yayına başladı.

Yayına başlamasının 1. ayında fizy radyoları arasında ilgi gören kanallar arasına giren ve hızla popüler olan Kiss FM Türkiye, şimdiden Avrupa'da iki ülkeye ( Avusturya, Almanya ) lisanslama hakkı verdi.

Teknoloji trendleri odaklı, geleceğin yayın modeli olan dijital yayıncılık ile Kiss FM Türkiye'de fizy müzik platformunda dinleyicilerine ulaşıyor. Yayıncılık kültürü, bilgi birikimi ve deneyimli ekibiyle geri dönen ikonik radyonun yetkilileri sonbaharda karasal yayına da geçeceklerini ve Kiss partilerinin geri döneceğini belirtti.

Bir döneme damgasını vuran Kiss FM, Türkiye'de müzik sektörüne yenilikler ve değer katmayı başarmıştı. Türkiye'nin ilk remix şarkısına da imza atan radyo, 1998 yılında İbrahim Tatlıses'in Sabuha şarkısını İngiltere'de ünlü DJ'lere "deep house" tarzında yeniden yorumlatarak, hem Türkiye hem de İngiltere'de aynı anda müzik dünyasına sunmuştu. Bu çalışma Türkiye'yi remix müzik tarzıyla tanıştıran ilk çalışma olmuş ve ardından müzik sektörünün önde gelen sanatçıları Kiss FM ile benzer çalışmalar gerçekleştirmişti.

Kiss FM, şu aralar dünyanın en popüler dijital müzik platformlarında yer alarak, 100.000 tekil dinleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler