KİT Komisyonu raporları TBMM Genel Kurulunda

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, "KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar ya da kar edecekler. Amaçları karsa bırakalım serbest piyasa ekonomisi, özel sektör yapsın. Bunları karıştırmamamız gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, KİT Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 yılları denetimine ilişkin raporlarındaki DHMİ'nin 2011-2016, ÇAYKUR'un 2011-2016, AOÇ'nin 2011-2016, TRT'nin 2015-2016, TOKİ'nin 2011-2016 ve TCDD'nin 2011-2016 yıllarına ait bölümleri ile bu bölümlere ilişkin itirazların görüşmeleri devam ediyor.

Mevlüt Karakaya, KİT'lere yönelik denetim ve gözetim işlevinde ölçütün kar noktasına getirilip dayatıldığını söyledi.

Öncelikle KİT'lerin esas işlevinin ne olduğuna bakılması, daha sonraki aşamada kamu kaynaklarını kullandıkları için bu işlevleri yerine getirirken karlılık ve verimlilik esasına uygun hareket edip etmediklerinin tespit edilmesi gerektiğini belirten Karakaya, "KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar ya da kar edecekler, Amaçları karsa bırakalım serbest piyasa ekonomisi, özel sektör yapsın. Bunları karıştırmamız gerekir." diye konuştu.

Mali denetim açısından iktidarların kendilerini denetimsizleştirmek için denetimi iktidarsızlaştıramayacaklarını vurgulayan Karakaya, muhalefetin de hükümetleri ve kurumları işlevlerini yerine getiremeyecek şekle sokacak tarzda denetim gücünü kullanmaması gerektiğine işaret etti.

İbra edilmiş KİT'lerin bazı yıllarına ait hesapların bugün Genel Kurula getirildiğini hatırlatan Karakaya, bunun milletvekillerinin denetim hakkı olduğunu ancak bunun teknik bir konu olduğunu ve konuya bu şekilde bakılması gerektiğini ifade etti.

Karakaya, "Öyle başıboş bir durum söz konusu değildir. Burada kamu kaynakları kullanılmaktadır, bu kamu kaynaklarının kullanılmasında denetimin belki birçok alandan çok daha sıkı bir biçimde yapılması gerekir. Buna inanıyoruz ve olaylara da bu hassasiyetle yaklaşıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, dün öldürülen Ceren Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileklerini iletti.

Eğitim alan kadınların sadece belli alanlarda değil, fiziki şartlarının el verdiği tüm alanlarda başarılı olabileceğini dile getiren Taşlıçay, kadının güçlenmesinin ekonomide, siyasette ve toplumda etkin bir halde var olabilmesinin topyekun bir bilinç ve özverili çalışmalar bütünüyle mümkün olabileceğini söyledi.

"Hatay Havalimanına Tayfur Sökmen ismi verilsin"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, çay tarımının Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 778 bin dekar alan üzerinde, 200 bin civarında üretici aile tarafından her yıl yaklaşık 72 bin futbol sahası büyüklüğünde alanda yapıldığını anlattı.

Çay tarımından geçen yıl yaklaşık 1,2 milyon ton yaş çay elde edildiğini belirten Kaşıkçı, tesislerde kurutulan çay miktarının ise 230 ile 250 bin ton aralığında olduğunu kaydetti.

Komisyon toplantılarında en çok ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlı çaylıkların yenilenmesi konusunun ele alındığını ifade eden Kaşıkçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tıpkı kentsel dönüşümde olduğu gibi yaşlı çaylıkların yenilenmesi işi, arazilerin sökülmesi, hazırlanması, gübrelenmesi ve fidan dikimine hazır hale getirilmesi aşamalarının tek tek geçilmesiyle ancak mümkündür. ÇAYKUR bu sorunun çözümüyle ilgili bazı faaliyetlere başlamış ancak bu çalışmalarının yetersiz olduğunu da ayrıca belirtmiştir. ÇAYKUR'un da belirttiği üzere, çaylıkların yenilenmesi meselesinde karşılaşılan en önemli sorun, fidan üretimindeki yetersizliktir. Yine sadece ÇAYKUR tarafından cüzi miktarda fidan üretimiyle çay bölgelerinin yenilenme çalışması yapılamayacaktır. Çay fidanı üretiminde muhakkak özel sektör teşvik edilmeli ve sürecin içine dahil edilmelidir. Çaylıkların yenilenmesi sürecinde doğacak verim kayıplarının ve yapılan harcamaların devlet tarafından çiftçilerimize ödenmesi ise yine stratejik ürün olan çayın devamı için son derece önemlidir."

İthal çaya ek vergi uygulanmasını isteyen Kaşıkçı, Çay Kanunu çıkarılarak sektörün düzenlenmesi gerektiğini de söyledi.

Yap-İşlet-Devlet modeliyle ihalesi yapılan Kütahya Zafer Havalimanı'nda verilen yolcu ve gelir garantisi gerçekleşmelerinin yüzde 5 dolaylarında kaldığını anlatan Kaşıkçı, "İç hatlarda 570 bin garanti edilen yolcuya karşılık 28 bin 439, dış hatlar için garanti edilen 398 bin 843 yolcuya karşılık 13 bin 437 yolcu olarak gerçekleşmiştir. Bu da Sayıştay raporlarına göre ek bir maliyet doğurmuştur." dedi.

Söz konusu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kaşıkçı, "Bu çalışmaları bizler de destekliyor ve havalimanının gerçek potansiyeline ulaşması için yurt dışı ve yurt içi yeni güzergahlar eklenmesinin de faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı, KİT Komisyonunda kendisinin dile getirdiği Hatay Havalimanına "Tayfur Sökmen" Havalimanı isminin verilmesine yönelik önerisinin komisyon üyesi milletvekillerince de kabul edildiğini belirterek, önerilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kabul edilmesini istedi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara ise Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını anımsatarak, acil eylem planları çerçevesinde öncelikli olarak dönüşüme girilmesi hedeflenen 1,5 milyon konut bulunduğuna ve bu konutların bir an önce yapılarak güvenli yaşam alanlarının hizmete sunulmasının önemine işaret etti.

Kara, şehit ailelerine verilen faizsiz konut kredisi yanında şehit ailelerine TOKİ tarafından sağlanacak her türlü desteğin, hem şehitlerin emanetlerine sahip çıkılması hem de kamu vicdanının rahatlaması için uygun bir davranış olacağını vurguladı.

MHP'li Kara, Konya Garı Projesi'nin de bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

"Bir psikopat katil Ceren Özdemir'i katletti"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün Ordu'da yürekleri yakan bir cenaze töreni yapıldığını, "dün akşam cezaevinden firar eden bir psikopat katilin Ceren Özdemir'i katlettiğini" söyledi.

Ordu'da son günlerde başka cinayetlerin de işlendiğini anlatan Enginyurt, yine aynı ilde intihar vakalarının görüldüğünü dile getirdi.

Bu durumun toplumun bütün kesimlerini rahatsız ettiğine işaret eden Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce dile getirdiği Ruh Sağlığı Yasası'nın öneminin bugün görüldüğünü ifade etti.

Enginyurt, ülkedeki bu şiddet olaylarının gözden geçirilmesini istedi.

Şiddetin cinsiyeti olmayacağına dikkati çeken Enginyurt, birkaç gün önce yine Ordu'da bir kadının eşini öldürdüğünü söyledi.

MHP'li Enginyurt, İzmir'de Alevi bir vatandaşın evinin duvarına bazı çirkin ifadelerin yazıldığını da anımsatarak, "Cami de cemevi de bizim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA