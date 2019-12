KİT Komisyonu raporları TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, KİT Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 yılları denetimine ilişkin raporlarındaki DHMİ'nin 2011-2016, ÇAYKUR'un 2011-2016, AOÇ'nin 2011-2016, TRT'nin 2015-2016, TOKİ'nin 2011-2016 ve TCDD'nin 2011-2016 yıllarına ait hesap ve işlemleri kabul edildi.

Şahsı adına söz alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT'ye yönelttikleri sorulara yanıt verilmediğini, Meclisin TRT'yi denetleyemediğini ileri sürdü.

TRT'nin bir çok şarkı ve şarkıcıya sansür uyguladığını savunan Sertel, Sıla'nın "Müstehcen" ve "Yan Benimle" şarkılarını buna örnek gösterdi.

Atila Sertel, TRT'nin yayına çıkardığı Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu'nun "Çok fazla rüyamda Peygamberi, Allah'ı ve Kabe'yi görüyorum. Birgün odaya girdim, Kabe örtüsü var." dediğini belirterek, "Nereden buluyor TRT bu manyakları?" ifadesini kullandı.

Söz konusu programı RTÜK'e şikayet ettiğini de belirten Sertel, TRT'nin 2016 yılında "Diriliş Ertuğrul" için bölüm başına 1 milyon 100 bin lira ödeme yaptığını da ifade etti.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, TRT'nin son yıllarda yapımlar ve kanallarıyla önemli yatırımlara imza attığını dile getirdi.

TRT'nin dizilerine ödenen tutarların gündeme getirildiğini ifade eden Can, "Acaba dizilere ödenen tutarlara mı itiraz ediliyor, yoksa dizilerin içeriğinin yerli ve milli olmasına mı itiraz ediliyor?" şeklinde konuştu.

"Milletimize kazandıracak"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclisin 15 yıl sonra ilk kez böyle bir oturum gerçekleştirdiğini, KİT komisyon raporlarının 6 yıldır kesinleşememesinin önündeki engelin de bu şekilde bertaraf edilmiş olduğunu kaydetti.

Sayıştay'ı "Meclisin namusu" olarak nitelendiren Özel, "Böylesine özel bir gündemin, özel bir oturumun sonunda 'Bu kadar para çarçur edildi ama bir tane bölüme milyon liralar verildi ama sen parasında değil, sen bunun yerlisinde, millisinde' deyip bir hamasetle buna alkış yapıp, bu haksızlığa, bu israfa kategorik olarak zırh örüyorsan, senin yaptığın iş hırsızı güçlendirir, milli ve yerli değerleri de değersizleştirir, yerlerde süründürür." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, KİT Komisyonu raporlarına ilişkin görüşmelerin her yıl zamanında gerçekleştirilmesine yönelik partilerin ortak sorumluluğu bulunduğunu da anımsattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bundan sonra gerek Kamu Denetçiliği Kurumu, gerek Sayıştay raporlarının her yıl süresinde görüşülmesi gerektiğine inandıklarını vurguladı.

17 yıldan beri bu raporların görüşülmesinin AK Parti tarafından önlenmediğini belirten Özkan, bunların Genel Kurulda görüşülmesinin önlenmesinin İçtüzük gereği mümkün olmadığına da dikkati çekti.

Cahit Özkan, "Sistemimizin, Sayıştay'ımızın, KİT Komisyonumuzun, Parlamentomuzun bir bütün halinde çalışması, ülkemizin kaynaklarına sahip çıkmak açısından önemlidir. Bunların denetimi son tahlilde milletimize kazandıracaktır. Milletimize kazandıracak bu KİT raporunun görüşülmesine vesile olan CHP ve diğer tüm gruplara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM'nin denetim görevini aksatmadan yerine getirmesinin esas olduğunu belirterek, uzun aradan sonra KİT Komisyonu raporlarının müzakere edilmesine başkanlık etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gök, "Umuyor ve diliyorum ki bundan sonra bu emsal olan görüşme, öteki yıllarda ülkemizdeki denetimler konusunda esas olacaktır. Bugün önemli bir iş yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra KİT Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 yılları denetimine ilişkin raporlarındaki DHMİ'nin 2011-2016, ÇAYKUR'un 2011-2016, AOÇ'nin 2011-2016, TRT'nin 2015-2016, TOKİ'nin 2011-2016 ve TCDD'nin 2011-2016 yıllarına ait hesap ve işlemlerinin ibra edilmesi oylanarak kabul edildi.

Levent Gök, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA