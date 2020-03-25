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KİT'lerde kadro artışı

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) kadrolarında düzenleme yapıldı.

25.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:56
KİT'lerde kadro artışı
Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) kadrolarında düzenleme yapıldı.
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Eti Maden İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD Taşımacılık AŞ, Çay İşletmeleri, Devlet Malzeme Ofisi ve Elektrik Üretim AŞ genel müdürlüklerinin kadrolarına ilişkin düzenleme gerçekleştirildi.
Söz konusu KİT'lerde 589 yeni kadro ihdas edilirken, 212 kadronun iptaline gidildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Maden İşletmeleri, Güncel

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