Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2019'un 4. çeyreği itibarıyla 105 milyar 14 milyon 872 bin lira oldu.

31.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:54
KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2019'un 4. çeyreği itibarıyla 105 milyar 14 milyon 872 bin lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının 4. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.
Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 89 milyar 906 milyon 685 bin lira, dış borçları ise 15 milyar 108 milyon 187 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 105 milyar 14 milyon 872 bin lira olarak gerçekleşti.
İç borçlar içinde en yüksek kalemi 30 milyar 963 milyon 758 bin lirayla ticari banka borçları oluştururken, bunu 20,6 milyar lirayla gerçek/tüzel şahıslar, 17,5 milyar lirayla resmi dairelerin borçları izledi.
KİT'lerin görev zararları
KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise geçen yılın 4. çeyrek sonu itibarıyla 1 milyar 505 milyon 259 bin lira olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 1 milyar 43 milyon 844 bin lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 383 milyon 687 bin lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Maliye Bakanlığı, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Ekonomi
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Ekonomi
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Ekonomi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
İş Bankası Grubu’ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak Ekonomi
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi
Fed’den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak Ekonomi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Ekonomi
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

21:46: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Ekonomi 21:46: KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira - Ekonomi 21:46: ABD'den 2 dakikada sonuç veren Covid-19 testine onay - Ekonomi 21:36: Ülker'in ortaklık payı arttı - Ekonomi 21:36: ABD'deki Halk Bankası duruşması 9 Haziran'da yapılacak - Ekonomi 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 19:38: Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek - Ekonomi 18:00: Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi - Ekonomi 17:15: Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu - Ekonomi 16:44: Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi - Ekonomi 16:21: Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi - Ekonomi