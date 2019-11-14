Haberler » Güncel » Kitabenin önündeki tabela hâlâ kaldırılmadı - Haber

Kitabenin önündeki tabela hâlâ kaldırılmadı

SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası hala kaldırılmadı.

14.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:54Kitabenin önündeki tabela hâlâ kaldırılmadı
SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası hala kaldırılmadı.

'daki  tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmış durumdaydı. Tabela yapılan eleştirilere rağmen hala kaldırılmadı. Tabela nedeniyle ayrıca kitabenin İbranice yazılı bölümü görülemiyor.


- İstanbul

Agah Efendi, Mahmutpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:54 Teknesiyle açıldığı gölde kaybolan kişiyi balıkçılar buldu
11:53 İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (3)
11:52 Rusya'da bir kişi kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtı
11:47 '7 Güzel Adam'a vefa gecesi
11:52 İzmir satsuma cinsi mandalinada, hasat zamanı
11:34 Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu
11:10 Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi
11:08 Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
10:23 Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu
11:49 Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
11:35 22. yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yüzyıl hesaplama
14.11.2019 11:54:38