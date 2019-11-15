Haberler » Güncel » Kitabenin önündeki tabela kaldırıldı - Haber

Kitabenin önündeki tabela kaldırıldı

SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası DHA'nın haberleri sonrası bugün kaldırıldı.

15.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:35
SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası DHA'nın haberleri sonrası bugün kaldırıldı.
'daki tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmıştı.Kitabeyi kapatan tabela DHA'nın haberleri üzerine bugün kaldırıldı.
Kitabenin önündeki tabela kaldırıldı

Agah Efendi, Mahmutpaşa, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:08 Türkiye'nin Sudan'a yardımı devam ediyor
18:08 Osmaniye'de "Huzur Toplantıları"
18:06 'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış
18:06 Alucra Belediyesi'nde darp iddiası
18:05 Karaköy'de saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu
15.11.2019 18:09:19