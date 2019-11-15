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Kitabenin önündeki tabela kaldırıldı

(görüntüyle yeniden) KİTABENİN ÖNÜNDEKİ TABELA KALDIRILDIGülseli KENARLI- İSTANBUL, (DHA) SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası DHA'nın haberleri sonrası bugün kaldırıldı.

15.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:29
(görüntüyle yeniden) KİTABENİN ÖNÜNDEKİ TABELA KALDIRILDI
Gülseli KENARLI- İSTANBUL, (DHA) SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası DHA'nın haberleri sonrası bugün kaldırıldı.
Mahmutpaşa'daki tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmıştı.Kitabeyi kapatan tabela DHA'nın haberleri üzerine bugün kaldırıldı.
Kitabenin önündeki tabela kaldırıldı

DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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