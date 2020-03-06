Kitabı en çok satanlar listesinde

İş insanı Uğur Akkuş önceki akşam eşi Ebru Şallı ile Yeniköy'de yemekteydi. Yaklaşık dört saat boyunca mekanda kalan çift, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Geçtiğimiz günlerde bir klinik çıkışı görüntülenen çifte gazeteciler "Hamile misiniz acaba? " sorusuna Şallı "Sadece cilt bakımı için gitmiştim. Çıkışta da beni eşim aldı."dedi. Uğur Akkuş çocuk sorularına neden olmasın derken, son günlerde yaşanan talihsiz olaylar ve şehitlerimiz için "Allah Mehmetçiğimizi başımızdan eksik etmesin. Günlük hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz, keyfimiz yok ama dualarımız onlarla..." dedi. Gazetecilerin Akkuş'a birkaç hafta önce çıkardığı "Süper Güç Türkiye " adlı kitabının en çok satanlar listesine girmesiyle ilgili "Türkiye'de bir ilk oldu ekonomi ve iş kitabı üç haftada en çok satanlar kısmına girdi. Türk gençleri için bir şeyler yapmaya çalıştık sağ olsunlar onlarda bize sahip çıktı." dedi.& ;& ;



