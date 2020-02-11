Haberler » Güncel » Kitabın geliri engellilere - Haber

Kitabın geliri engellilere

Kişisel gelişim ve psikoloji alanında çalışmalar yapan İzmit'li yazar Damla Özpir "Ruhun Burada mı? / Ben'in Künhüne Varmak" adlı ilk kitabını piyasaya çıkarttı.

11.02.2020 08:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:29Kitabın geliri engellilere

Düzenlenen tanıtımda elde ettiği geliri ise Engelsiz Yaşam Vakfı'na bağışladı.

İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra kişisel gelişim ve psikoloji alanında çalışmalar yapan Damla Özpir'in ilk kitabı piyasaya çıktı. "Ruhun Burada mı?/ Ben'in Künhüne Varmak" adlı kitap Aralık Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu çalışma için Wellborn Luxury Hotel'de bir tanıtım töreni düzenlendi. Türkiye'nin önemli televizyoncuları ile yazarlarının katıldıkları tanıtımda kitap satışından elde edilecek olan gelir Engelsiz Yaşam Vakfı'na bağışlandı. Vakıf elde edilen bu gelir ile ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye alacak.

"Yazmak benim için başka dünyalar yaratmak ve o dünyaları şekillendirmektir" diyen Damla Özpir, "Ruhun Burada mı?" adlı çalışmasının psikolojik öğeler taşıdığını ifade ederek "Bu kitap insan olma yolunda yaşadığımız tecrübelerin farkındalığını ortaya koymak için yazıldı. Kitabı okuyan herkes etkilenecek ve psikolojik açıdan önemli katkılar alacağına inanıyorum. Hatta psikologların, psikiyatrların muayenehanelerinde bu kitap olacak" diyor.

Özpir, kitabının tanıtımında önemli bir sosyal sorumluluk projesine de imza attıklarını belirterek, kitabından elde edeceği geliri Engelsiz Yaşam Vakfı'na bağışladığını ve kitabı piyasaya çıkartan yayın evinin bundan sonraki projelerinde de bu sosyal sorumluluk projesini sürdüreceğini belirtti.


İstanbul Üniversitesi, İzmit, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
08:58  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 Şubat MPİ On Numara sonuçları
08:50  Iraz Yıldız kimdir? Iraz Yıldız kaç yaşında, nereli? Iraz Yıldız biyografisi
08:39  11 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
01:00  11 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
11.02.2020 09:06:45