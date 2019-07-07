07.07.2019 09:29
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Kitabıyla eleştirilerin hedefi olan Şeyma Subaşı, "Herkes beni konuşuyor" paylaşımını yaptı

Şeyma Subaşı 'Sadece Şeyma' isimli bir kitabının, 40 binlik satış rakamına ulaşması büyük yankı uyandırmıştı. Eleştirilerin hedefi olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından "Herkes beni konuşuyor" paylaşımını yaptı.

Hayat hikayesini anlattığı 5 editör tarafından kitabı yazılan Şeyma Subaşı, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. Twitter'da TT olan ve bunu Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın ilk kitabı 2 hafta içerisinde tükenince ikinci baskıya gidecek. Kitabı büyük yankı uyandıran Subaşı sosyal medyadan kızı Melisa ile bir paylaşım yaptı. Subaşı mutluluğunu kızıyla paylaştı.

"HERKES BENİ KONUŞUYOR"

Kitabıyla beğenilerin yanı sıra eleştirilerin de hedefi olan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından "Herkes beni konuşuyor" paylaşımını yaptı.

700 BİN TL KAZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' yaklaşık 700 bin TL kazandığı iddia edilmişti.

Kitabıyla eleştirilerin hedefi olan Şeyma Subaşı, Herkes beni konuşuyor paylaşımını yaptı
Şeyma Subaşı, Instagram, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (3)
TARZAN: ''''boyutların mukayesesi'''' isimli edebi eseriniz için tebrik ederim. . .
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AHAHA: melisa annen kötü yola düşmüş tebrik etsene : ) hatta sende bu yoldan devam et
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NANE: Malmısın sen ?kitap yazmak kötü yolmu cahil,git beynini geliştir onun özel hayatı sana ne?evliyken sevgili yapmadı.
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