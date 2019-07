Kıtalar arasında engel tanımadılar

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan 4 özel sporcu, boğazda kulaç atmanın mutluluğunu yaşadı.Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu olarak kabul edilen ve 59 ülkeden toplam 2 bin 400 yüzücünün katıldığı yarışta özel sporculardan Gökhan Kotan, Muammer Ufuk Özkan, Muammer Can Demirci ile Tuna Tunca mücadele etti.Özel sporcular, 6,5 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla tamamlarken, sporun engel tanımadığı mesajını verdi.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 4 sporcuyla katılarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan 3 otizmli, 1 de down sendromlu sporcunun parkuru tamamladığına dikkati çeken Aydın, "Çocuklara imkan verildiğinde neler yapabildiklerini göstermiş olduk. Çocuklar, parkuru tamamlayacak mı, sağ salim dönecek mi diye çok heyecanlıydım. Su, çok akıntılıydı. Sporcuların normal insanları geride bırakıp parkuru tamamlamaları gerçekten büyük bir başarı. Ne olursa olsun bir emek verdiğin zaman karşılığını alıyorsun. Türkiye'ye ve dünyaya engellerin aslında spor yaparak aşıldığı mesajını vermiş olduk." ifadelerini kullandı.Birol Aydın, 3 yıl önce başladığı yüzme branşında yurt içinde birçok madalya elde eden otizmli sporcu Muammer Ufuk Özkan'ın ilk kez boğazdaki yarışa katıldığını aktararak, "Muammer Ufuk, kendi dalında şampiyon oldu. Otizmli çocukların mutlaka spor yapması mesajını verdi. Belki konuşamıyorlar ama yaptıklarıyla Türkiye ve dünyaya örnek oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Gökhan Kotan'ın hedefi paralimpik oyunlarında altın madalyaOrganizasyonda mücadele eden down sendromlu milli yüzücü Gökhan Kotan, paralimpik oyunlarında altın madalya kazanmak istediğini belirtti.Yarışı tamamlayabildiği için mutlu olduğunu dile getiren Gökhan, "Organizasyon iyiydi. İstanbul'un efsanesi oldum. Küçük yaşta yüzmeye başladım. 17 yıldır yüzüyorum. Yurt dışında da yarıştım. Bayrağımızı dalgalandırdım. İnşallah 2020'de de bayrağımızı göndere çektireceğim. Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.Osman Akdemir: "Daha büyük işler yapmak istiyoruz"Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Osman Akdemir, yıllar önce başlattıkları mücadelede önemli mesafe katettiklerini kaydetti.Aynı zamanda özel sporcuların antrenörlüğünü de üstlenen Akdemir, "Bu, yıllar önce başlattığımız bir mücadeleydi. İlk önce Caner Ekin ile başladı. Bu parkuru down sendromlu bir çocuğun yüzeceğine kimse inanmıyordu. Ancak başardık." şeklinde görüş belirtti.Organizasyonda daha fazla özel sporcunun mücadele etmesini hedeflediklerini vurgulayan Osman Akdemir, şunları kaydetti:"Böyle zor bir yarışa özel sporcularımızın katılma cesareti göstermesi bile büyük bir şey. Ancak onlar parkuru tamamladılar. Bu sene ilk defa 4 sporcu ile katıldık. Gururla izledik. Sporcularımız, 400-500 yüzücüyü geride bırakarak parkuru tamamladı. Onlara fırsat verilirse başaramayacakları hiçbir şey yok. İnşallah daha fazla sporcumuzla bu parkuru tamamlamak ve büyük işler yapmak istiyoruz."