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Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda mücadele eden Zeytinburnu Belediyespor, A Grubu'ndaki ilk maçında Bulgaristan ekibi Irbis-Skate'yi 5-3 yendi.

20.09.2019 22:42Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda mücadele eden Zeytinburnu Belediyespor, A Grubu'ndaki ilk maçında Bulgaristan ekibi Irbis-Skate'yi 5-3 yendi.
Silivrikapı Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda ilk gün maçları tamamlandı.
Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi şampiyonu Zeytinburnu Belediyespor, gruptaki ilk maçında Irbis-Skate'yi 5-3 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Kupanın diğer maçında ise Sırbistan ekibi Kızılyıldız, İzlanda temsilcisi Skautafelag Akureyrar'ı 6-1 yendi.
Kupada yarın Kızılyıldız-Zeytinburnu Belediyespor ve Irbis Skate-Skautafelag Akureyrar maçları yapılacak.
Turnuva, 22 Eylül Pazar günü tamamlanacak ve birinci olan takım, 18-20 Ekim tarihlerinde Ukrayna'nın Brovary kentinde Letonya, Ukrayna ve Romanya temsilcisi takımlarla yapılacak üst grup maçlarına çıkacak.

Bulgaristan, Zeytinburnu, Spor

Kaynak: AA

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