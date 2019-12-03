Haberler » Güncel » Kıtalararası sanat köprüsü İstanbul'da kuruluyor - Haber

Kıtalararası sanat köprüsü İstanbul'da kuruluyor

Tarihi, kültürel dokusu, mimarisi ile kültür sanatı an be an yaşayan şehir İstanbul, önemli bir sanat fuarına ev sahipliği yapacak.

03.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:05Kıtalararası sanat köprüsü İstanbul'da kuruluyor

Çağlar boyu birçok uygarlığa ev sahipliği yapan, başta mimari olmak üzere tarihi ve kültürel yapısıyla milyonlarca yerli ve yabancı türistin ilgi odağı haline dönüşen '2010 Kültür Sanat Başkenti' , yeniden ulusal ve uluslararası sanatçıların buluşma noktası haline dönüşecek. Seçici Kurul Başkanlığını İbrahim Halilhan Dostal'ın yaptığı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 20- 23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Bu kapsamda ülkemizde 20- 23 Şubat tarihleri arasında Demos Fuarcılık tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde İstanbul Sanat ve Antika Fuarı gerçekleştirilecek. Plastik ve görsel sanatlardan antikaya kadar birçok eserin sergileneceği fuarın açılışı, ulusal gururumuz Gülsin Onay'ın vereceği piyano resitali eşliğinde 19 Şubat'ta düzenlenecek VIP kokteyliyle gerçekleşecek.

Seçici Kurul Başkanı Halilhan Dostal; "Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, şairlerin dizelerinden ressamların tablolarına değin pek çok sanat eserinin temasını oluşturan bu eşsiz kentte, sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı amaç edindik. '14 kuşağı'ndan 'd' grubu'na, Paris Ekolünden çağdaş Türk resim ve heykel sanatına, ülkemizin yetkin temsilcilerine ait yapıtlar yanı sıra farklı anlayış ve tekniklerde üretimde bulunan yabancı sanatçıların üretimlerini, farklı disiplinlere ilişkin antika objeleri bir araya getirerek, zengin bir yelpaze oluşturmayı hedefledik. Günümüzde, mevcut ve yeni mekanların giydirilmesi hususunda, sanat pazarı ile yapı/inşaat sektörünün işbirliği ve koordinasyonu yadsınamaz. Bu bağlamda, fuar alanının, başta mimarlar olmak üzere sektör mensuplarıyla sanat pazarı oluşturan birimlerden galeri ve antikacıları buluşturmak adına, çağdaş ve işlevsel bir platform olusturacağı bilincindeyiz. Özetle, ziyaretçilere farklı duygular yaşatmanın yanı sıra düzenlenecek akademik buluşmalar aracılığıyla bilgi aktarımında da bulunmayı ilke edinen organizasyon kapsamında, binlerce sanatseveri ağırlayacağımız inancındayız" diyerek fuar hakkındaki görüşlerini paylaştı.


İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:32 Elektra Elektronik 2020'de yeni pazarlara açılarak büyüyecek - Haber
13:32 Niğde'de İŞKUR'dan 10 engelliye hibe desteği - Haber
13:26 ASÜ Rektörü Şahin: "Hedefimiz, engelsiz bir kampüs oluşturmak" - Haber
13:26 Türkiye Taekwondo Şampiyonası'ndan madalya ile döndü - Haber
13:25 330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
11:55 Akşener'den hükümete tepki: Öyle ucube bir sistem uydurdular ki hiç hesap vermeyeceklerini zannediyorlar - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 13:41:00