Kitap Fuarı'nı 98 Bin Kişi Ziyaret Etti

Ülkemizin saygın 123 yayınevi ile birbirinden değerli 92 yazarın katıldığı 2. Kitap Fuarı'na ilgi yoğun oldu. İl içinden olduğu kadar çevre illerden vatandaşların da ziyaret ettiği kitap Fuarına öğrencilerin de ilgisi oldukça yoğundu.

Elazığ Belediyesi 2. Kitap Fuarı'nda ziyaretçiler, hem aradıkları kitabı bulma şansını yakaladı, hem de yazarlara kitaplarını imzalatma imkânı buldu. Büyük yoğunluğun olduğu fuarı 10 günde 98 bin kişi ziyaret etti.

Sabah 9'dan akşam 22'ye kadar açık olan fuara Elazığ ve çevre ilçeler dâhil olmak üzere orta öğretim ve üniversite öğrencilerinin akınına uğradı.

Fuarda il dışından olduğu kadar ilimiz Elazığlı birçok yazar da stand açarak kaleme aldıkları kitapları sergileme, tanıtma ve imzalama imkânı buldular.

2. Kitap Fuarı hakkında bir değerlendirmede bulunan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kitap okumaya alışan çocukların kitap satın alması gerektiğini, bu yüzden de kitap fuarını kitapseverlerin ayağına getirdiklerini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü. " kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ilim ve irfan merkezi Elazığ'da ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz ikinci kitap fuarına 123 yayınevi ve 92 yazarı vatandaşlarımız ile buluşturduk. Tabii ki kitap fuarı demek kitapların çok daha ucuza temin edileceği yerler demektir. Gençlerimize ve kitapseverlere bu imkânı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 10 günde yaklaşık 98 bin vatandaşımız bu fuarı ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl bu sayı 75 bin olmuştu. Ben bu sayıların her geçen sene daha da artacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine çok çalışarak ve çok okuyarak ulaşacağız.Bu noktada biz yöneticilere çok iş düşüyor" dedi.

Bir şeyin iyi yapılması halinde alıcısı olduğunun görüldüğünü dile getiren Başkan Yanılmaz, "Demek ki bu şehir aslında okuyan bir şehir. Biraz imkân sağlayıp üzerindeki külleri çekince altındaki cevheri görüyoruz.Ben değerli hemşerilerimizin kitap fuarına gösterdikleri ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine fuara katılan yayınevleri, yazarlar ve başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.